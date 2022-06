Cannes : Forest Whitaker parle de ses engagements

“Chaque individu doit prendre position et défendre ses valeurs”

À l’occasion du Festival de Cannes 2022, l’acteur et réalisateur Forest Whitaker revient sur le monde du cinéma et ses engagements dans ses films. “Je ne savais rien sur les festivals de cinéma, même le fait de faire un film me semblait impossible. Quand j’étais enfant, je n’avais aucune idée de ce mode de vie. Et je ne savais rien du reste du monde, je n’avais rien exploré, rien vu”. Brut.Cannes : Vincent Lindon discute avec Augustin Trapenard

Pour lui, le cinéma est le moyen de prendre la parole et exprimer ses ressentis, ses émotions. “Quand vous avez l’occasion de parler de ce que vous ressentez dans votre cœur et de ce que la vie vous a appris, il faut la saisir”. L’acteur a reçu au Festival de Cannes 2022 la palme d’honneur, qui récompense sa longue carrière dans le cinéma. “Ma démarche d’acteur consiste à décortiquer l’expérience des gens et à trouver un lien entre eux et moi. C’est une forme d’empathie, où je me vois en vous”. Brut.Cannes : Augustin Trapenard a rencontré Marion Cotillard