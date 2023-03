Cannes : revivez l’action forte de “Riposte Féministe”

129 nouvelles victimes de féminicides en France





Lors de la montée des marches au Festival de Cannes, l’équipe du documentaire Riposte Féministe est venue accompagnée des Colleuses, dont le combat est au coeur du long-métrage. Les réalisateurs Simon Depardon et Marie Perennès ont suivi ces jeunes femmes engagées qui dénoncent, à travers les collages apposés partout dans les rues, les violences sexistes, le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et les féminicides en France.

En occupant l’espace public, le mouvement des Colleuses souhaite interpeller et faire prendre conscience les passantes et passants. Angélique, Sofya, Nadia… Habillées de noir, fumigènes à la main, et poings levés, elles ont brandi la liste des prénoms des 129 victimes de féminicide en France, “depuis le dernier Festival de Cannes 2021”.

