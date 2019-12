Catherine Ringer raconte l'histoire derrière "Marcia Baila" des Rita Mitsouko

Catherine Ringer raconte l’histoire derrière le tube des années 80 “Marcia Baila”

Marcia Baila est l’un des tubes les plus populaires des années 80. Composé par groupe français les Rita Mitsouko, cette chanson est en réalité un hommage à une danseuse argentine, appelée Marcia Moretto. Catherine Ringer, chanteuse du groupe, raconte l’histoire de cette chanson à succès.

La première fois, Catherine Ringer aperçoit Marcia Moretto en spectacle à Paris. “Elle dansait avec des espèces d’énormes boules de gaucho”, rit la chanteuse. Très grande et très mince, cette danseuse contemporaine “aimait mélanger des tas de choses : à la fois les choses d’Argentine, la danse moderne jazz, le classique”, raconte Catherine Ringer. Puis, elle apprend que Marcia Moretto donnait des cours à Paris. Catherine Ringer décide donc de prendre des cours avec elle. À la suite de ces cours, Marcia Moretto engage Catherine Ringer dans son spectacle intitulé “Silence nocturne aux îles des fées” : “c’était drôlement chouette”, se souvient la chanteuse.

“J’ai eu envie d’écrire des paroles pour elle”

Cependant, lors de la composition de ce spectacle, Marcia est décédée. Catherine Ringer a alors eu envie de faire “des paroles pour elle”. L’accent utilisé dans la chanson est bien l’accent de Marcia Moretto : “elle était Argentine donc c’était beau“. Des années plus tard, Catherine Ringer raconte avoir fait un rêve, où elle est dans un vieil appartement et soudain Marcia arrive, vivante. Alors, Catherine Ringer s’excuse d’avoir fait une chanson sur elle, pensant qu’elle était morte. Et Marcia répond alors "d’ailleurs, il faudrait peut-être que tu penses à me filer un peu de tune là-dessus".