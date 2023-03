De jeux de cartes à jeux vidéo





Nintendo fête ses 133 ans. L’entreprise, créée le 23 septembre 1889 par Fusajirō Yamauchi, connaît aujourd’hui un énorme succès dans la vente de consoles et de jeux vidéo. Mais l’entreprise n’a pas toujours été dans ce business. À sa création, Nintendo Koppai vendait un jeu de cartes, les Hanafuda, faites artisanalement. Ce n’est que dans les années 1970 que l’entreprise diversifie son activité. Elle produit des jouets, comme Ultra Machine, et commence la vente de bornes d’arcades, très populaires à l’époque. En 1977, après avoir vu le succès d’entreprises concurrentes comme Atari, elle lance sa première console de jeux qui se branche à la télévision: la Color TV Game. La même année, l’un des plus grands créateurs de l’entreprise est embauché: Shigeru Miyamoto. En 1980, il créera l’un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres, Mario, pour le jeu Donkey Kong. Sa vente a débuté l’année suivante. L’entreprise a continué les lancements marquants, avec la console NES, les débuts de The Legend of Zelda, de la Game Boy, Nintendo 64, la DS, la Wii, Animal Crossing… La dernière console sortie, la Switch, est la première console dans l’histoire des jeux vidéo à être de salon et portable.

