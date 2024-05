Ce petit village près de Toulouse fête aussi le cinema

"La seule différence, c'est qu'à Cannestelmaurou, on monte pas les marches, on les descend." Depuis 15 ans, en même temps que le Festival de Cannes, ce petit village près de Toulouse fête le cinema en diffusant la cérémonie et le film d’ouverture au Meliès, le cinéma local. C’est le Festival de Cannestelmaurou. Brut y était. #Cannes2024