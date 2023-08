Cet été, ils font vivre la culture partout en France

"On voyage chez nous, dans notre quotidien pour offrir du rêve et de la magie." Pendant l'Été culturel, des artistes et professionnels du secteur font vivre la culture partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer... Favoriser la rencontre entre les artistes et le public, c'est le but de cette initiative soutenue par le ministère de la Culture. Brut est allé sur la Côte d'Azur, suivre la troupe "Art à Bord" en pleine préparation de son spectacle.