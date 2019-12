Clément Langlais et Vincent Chalambert, autistes et comédiens dans "Chacun pour tous"

"J’avais peur qu’on me regarde comme un monstre, qu’on n'accepte pas mon handicap". Clément Langlais et Vincent Chalambert sont autistes et comédiens. Ils prouvent qu'ils sont des acteurs comme les autres, malgré leur différence.