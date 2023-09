“Je n'avais jamais été aussi stressé par un rôle”

“C'est un personnage qui est très différent de moi et qui me ressemble beaucoup en même temps”. Caleb Landry Jones revient dans le rôle de Douglas qu’il interprète dans le nouveau film réalisé par Luc Besson. Le film retrace l’histoire d’un marginal handicapé, entouré d’une centaine de chiens, qu’il considère comme sa famille. “C'est un personnage qui découvre très tôt le théâtre et, à travers cela, le pouvoir de disparaître, de se perdre, et de devenir quelque chose d'autre que le monde physique ne lui permet pas d'être. Ca, c'étaient des choses que je partageais avec Douglas”. De nombreux éléments différencient néanmoins l’acteur du personnage qu’il incarne : “La grosse différence, c'est que Douglas, quand il était enfant, il vivait enfermé avec les chiens d'attaque de son père et qu'il a grandi parmi eux plutôt qu'auprès de sa famille. Il a grandi dans le chaos et la violence et ne pouvait pas en sortir. Finalement, par la grâce de Dieu et grâce à ses chiens, il a fini par en sortir”.

Dans le film DogMan, Douglas est handicapé depuis un accident. Blessé par une balle, il est en fauteuil roulant et il est équipé de prothèses au niveau des jambes, ce qui lui confère une démarche singulière. “Les personnes qui sont dans cette situation, qui ont fait de la rééducation et arrivent à remarcher, leur démarche est affectée pour toujours. C'est quelque chose de très particulier” décrit Caleb Landry Jones avant d’ajouter : “Les mouvements de Douglas sont entièrement déterminés par les prothèses qu'il a sur les jambes. L'équipe française a construit ces beaux dispositifs pour ses jambes, qui m'ont en quelque sorte conditionné à ce niveau-là. Je ne pouvais pas faire grand-chose avec mes jambes”.

Né au Texas, Caleb Landry Jones a commencé par apparaître dans des petits rôles au cinéma dans les films “No Country for Old Men” et “Superbad”. En 2012, il décroche le rôle principal dans le film “Antiviral”, qui est réalisé par Brandon Cronenberg, fils de David Cronenberg. En 2017, il est à l’affiche de trois films qui ont été récompensés par la 90e cérémonie des Oscars : “The Florida Project”, “Get Out” et “Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance”. Deux ans plus tard, il joue pour le réalisateur Jim Jarmusch dans “The Dead Don’t Die”. En 2021, il tient le rôle principal dans “Nitram” réalisé par Justin Kurzel. Il sera récompensé pour son jeu d’acteur en recevant le prix d’interprétation masculine au festival de Cannes.