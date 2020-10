Comment les artistes diversifient leurs sources de revenus

"Faire de la musique, on fait ce choix là et puis on sait que... la vie d'artiste, quoi !" Cela fait 38 ans que Benjamin Sportès fait carrière dans la musique, un métier rempli d’aléas. Streaming, concerts, vente d’albums… Voilà comment il peut vivre de son travail aujourd’hui. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque