Comment les artistes vivent le confinement

"Faire de la musique, c’est ma manière de me sentir proche des gens." Avec l'annulation des concerts et festivals, les intermittents, les auteurs et compositeurs se retrouvent privés de revenus. Le musicien Malik Djoudi raconte comment les artistes vivent le confinement. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque