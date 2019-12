Comment les Simpson prédisent l'avenir depuis 30 ans

Pendant plus de 30 ans, les Simpson ont prédit l’avenir

Au fil des années, Les Simpsons ont prédit dans les moindres détails un certain nombre d’évènements comme la présidence de Donald Trump, le show de Lady Gaga lors du Super Bowl ou ou encore l’arrivée de la correction automatique… Voici comment les créateurs de la série expliquent ce phénomène.

Dans les Simpson, Matt Groening, Créateur et producteur exécutif de la série, explique que généralement dans le processus de création, "on prend l'événement le plus improbable, le plus ridicule, le plus stupide, quelque chose d’impossible, qui n'arrivera jamais". Et puis, il s'avère que leur imagination "n'est pas si inventive que ça". Par ailleurs, le producteur exécutif des Simpsons, Matt Selman confie : "Je pense que si chaque blague que tu fais se trouve être la pire chose qui puisse arriver, à un moment donné, l'une d'elles finira par se réaliser et c'est ce qui s'est produit."

"Si vous lancez assez de fléchettes, vous finirez par atteindre la cible"

En réalité, selon les réalisateurs des Simpson, globalement les choses "prévues" dans la série, comme la présidence de Donald Trump, par exemple, n’étaient pas complément surréalistes. En effet, en 1999, Donald Trump avait déjà dit qu’il se présenterait aux présidentielles : "Il n'était pas la célébrité la plus ridicule qui prévoyait d'être président." En ce qui concerne Lady Gaga, et le fait d’avoir prédit son show au Super Bowl, selon Al Jean, les créateurs ont copié son show pour l’intégrer dans les Simpson, et elle l’a repris ensuite : "Donc, c'est en quelque sorte comme si elle avait volé notre show qui copiait le sien. C’est comme ça que ça marche."