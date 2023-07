“Ce sont les scènes où je n’arrive pas à faire abstraction de l'équipe”





”Ce qu'on appréhende, c'est le rapport à notre propre pudeur et c'est aussi de savoir que, d'une manière ou d'une autre, on va un peu rentrer dans l'intimité de notre partenaire” explique François Civil. L’acteur français est à l’affiche du film “Une zone à défendre” aux côtés de Lyna Khoudri. Ils nous racontent comment s’est passé le tournage de différentes scènes d’amour. “C'est une équipe réduite pour ce genre de scènes. Sur la feuille de service, reçue la veille, il y a écrit “équipe réduite pour la séquence 23” par exemple. Et donc là, on est vraiment plus que François, moi, le réalisateur, le chef op et l'ingé son, on est très peu, ils sont hyper discrets et ça reste du travail” ajoute l’actrice.

“Ce sont les scènes où je n’arrive pas à faire abstraction de l'équipe” confie l’acteur, qui développe : “En fait, ça m'énerve, le côté un peu sacré, cérémoniel du truc, où, en effet, l'équipe est réduite, le chef opérateur évite nos regards. Moi, je veux dédramatiser. Contrairement aux autres, ces scènes-là, je mets énormément de distance en me disant : c'est des mouvements de caméra. Et donc là, je me vois faire semblant. Mais ça fonctionne. C'est chorégraphié, en fait, tout ça”.

Pour les aider, les deux comédiens ont été accompagnés par une coordinatrice intimité. Avec elles, elles ont parlé en amont “pour déblayer les choses avec lesquelles on était à l’aise l’un et l’autre” précise François Civil. “C'est vrai que plus on en parle, on dédramatise vraiment, donc on a vraiment parlé des scènes, vraiment, step by step et ça devient une chorégraphie : tu mets ta jambe là, tu mets ta main là… Il y a vraiment une chorégraphie” affirme Lyna Khoudri.

