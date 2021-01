Comment "Sex and the City" a mis en lumière la sexualité des femmes

“Sex and the city” : la série et ses impacts sociétaux, décryptage avec Sarah Sepulchre

La série, née en 1998 et diffusée jusqu’en 2004, suit les aventures sentimentales et sexuelles de 4 femmes, abordant des sujets variés, jusqu’ici tabous. Retour sur un programme au véritable impact sociétal, décrypté par Sarah Sepulchre, professeure à l’université catholique de Louvain.

L’une des premières séries à vouloir dépasser les tabous de la sexualité

Sex and the city raconte l’histoire de 4 femmes aux profils différents. L’audience peut facilement s’identifier à ces protagonistes aux opinions, choix et modes de vie distincts. Elles abordent des sujets considérés comme tabous, comme la rapport à la masturbation ou l’attirance pour certaines pratiques sexuelles.

Preuve de l’impact de Sex and the City : dans l’année qui suit la diffusion d’un épisode sur les sex-toys, les ventes du Rabbit augmentent de 700%.

Sarah Sepulchre, professeure à l’université catholique de Louvain, affirme : “La série a initié un dialogue social sur les sexualités.”

La série Sex and the City a initié un mouvement de représentation de la sexualité féminine dans les séries. The Handmaid’s Tale, série américaine apparue en 2017, est une héritière. “Les deux séries parlent de la liberté sexuelle des femmes, de la possibilité d’être égales, d’être traitées avec respect, dans son couple, dans la sphère publique, dans le lit”, remarque Sarah Sepulchre.

Malgré une série qui se veut à l’époque innovante, certaines idées véhiculées dans Sex and the City peuvent paraître, aujourd’hui, encore éloignées d’une réelle conception féministe. “Elles restent fort assujetties à leur compagnon”, déclare Sarah Sepulchre.

Elle ajoute : "À l’époque, c’était une avancée. Or on voit à quel point le monde a changé, à quel point ces questions sont aujourd’hui discutées de manière tout à fait différente. On peut le voir comme quelque chose de plutôt bien. C’est plutôt bien qu’on ait avancé, c’est plutôt bien qu’on considère qu’il y a des choses inacceptables, inaudibles, invisibles, dans 'Sex and The City.'"

La série va-t-elle se réinventer ?

Le 10 janvier 2021, HBO Max annonce le retour de Sex and the City pour une 7ème saison en 2022.

“Si elle parvient à intégrer justement le changement des mentalités autour des questions de genre, de sexe de sexualité, si elle parvient à intégrer des personnages moins blancs, si elle parvient à intégrer l’âge de ses héroïnes, parce qu’elles étaient quadragénaires à la fin de la série, aujourd’hui, elles ont 60 ans (et des femmes de 60 ans dans les séries, ça n’existe pas beaucoup, en dehors du rôle canonique de la grand-mère)… ça pourrait être une saison très intéressante.”, conclut Sarah Sepulchre.