Daft Punk (1993 - 2021 ?)

Le parcours des Daft Punk

Voici l'histoire du groupe mythique, les "petits génies de la technohouse".

Des débuts prometteurs

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont formé le duo Daft Punk en 1993. Ils apparaissent à visage découvert dans une vidéo, diffusée sur Canal Plus en 1996, dans laquelle ils sont présentés comme “les petits génies de la technohouse”.

Le succès fulgurant du duo masqué

Depuis leurs débuts, le duo Daft Punk a sorti 4 albums studio et vendu plus de 10 millions d’albums. Leur 1er album, "Homework", sort en 1997. L’entêtant titre "Around the World" est mis en image avec un clip réalisé par Michel Gondry. À la sortie de leur 2e album "Discovery" en 2001, ils apparaissent pour la 1ère fois avec leurs casques de robots. Leur 3e album, "Human After All" sort en 2005.

En 2009, ils remportent leurs premiers Grammy Awards pour l’album live "Alive 2007", celui de leur dernière tournée.

En 2010, Daft Punk réalise la bande-originale du film "Tron : L’Héritage" pour le compte des studios Disney. Les deux musiciens apparaissent casqués dans le film. Leur 4ème album, “Random Acess Memories”, sort en 2013. Porté notamment par le single “Get Lucky” avec Pharell Williams, c’est leur plus grand succès. En 2017, la fanfare interarmées française joue un medley de plusieurs de leurs tubes lors de la cérémonie du 14 Juillet.