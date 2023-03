Dans les backstages du concert de Matthieu Chedid

“Rêvalité, c’est ne pas opposer le rêve et la réalité”





“On a tendance à penser que le rêve et la réalité sont deux choses différentes. Mais moi, je suis assez convaincu que c’est la même chose, et que c’est peut-être la pleine réalité, la rêvalité.” A l’occasion de la sortie de son nouvel album “Rêvalité” le 3 juin 2022, l’artiste français - M - ouvre les portes des backstages de son concert aux Folies Bergère. “La rêvalité”, c’est une manière pour l’artiste d’unir “deux réalités”. “Quand tu es artiste, c’est une évidence puisque tu as tendance à vivre tes rêves et rêver ta vie énormément. Donc c’est quelque chose qui fait partie de mon univers.”

“J’essaye d’être à la hauteur, évidemment, de l’attente du public et avant toute chose, de l’art en général, quoi ! Je suis trop aimant des artistes et des créateurs pour faire les choses à la va-vite.” Pour le chanteur français, “les bons concerts, c’est comme une grande rencontre, comme quelque chose qui frappe ton cœur”. “C’est l’échange ! C’est vrai que c’est des moments de vie, au même titre que des moments plus durs, comme les enterrements, qui marquent des temps dans ta vie.”

4 moments qui ont changé la vie de Matthieu Chedid.