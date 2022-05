Dans les coulisses du concert de Sexion d'Assaut

“Paris, c’est notre ville de coeur”

“On joue à domicile. C’est là où on a grandi, où on a tous nos amis, la famille”, lance un membre du groupe. Maître Gims, Black M, Barack Adama, Lefa, JR O Crom… Ils sont tous de retour pour un concert dans la “symbolique Paris”, ville de leur enfance. “C’est un public difficile, Paris… C’est un peu la source, tout part d’ici. C’est toujours plus compliqué quand c’est la maison”, poursuit le chanteur Maître Gims. Sa famille a fui le Zaïre et la dictature quand il avait 2 ans. Aujourd'hui, Maître Gims est de retour avec la Sexion d’Assaut.

"Les gens qui venaient nous voir quand on faisait des concerts avaient 10 ou 15 ans. Maintenant ils ont notre âge, la trentaine”, explique Black M. “On a tous grandi. On a grandi avec le public et le public a grandi avec nous. Certains viennent avec leurs enfants, leur font découvrir la Sexion d’Assaut”, poursuit-il. “La plupart des gens qui viennent nous voir, c’est surtout pour le côté nostalgique, pour se rappeler”, explique Lefa. Mais pour le chanteur, “rien n’a changé. L’énergie est toujours la même”. Sexion d’Assaut a commencé depuis le 23 mars 2022 sa tournée partout en France.