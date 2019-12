Dans les coulisses du nouveau spectacle de Norman

Norman emmène Brut dans les coulisse de son "Spectacle de la maturité"

Père de toute une génération de youtubeurs, Norman Thavaud a bien grandi depuis ses débuts sur le web. La preuve, son nouveau spectacle s’appelle "Spectacle de la maturité".

Ça fait maintenant 8 ans que Norman fait des vidéos sur Youtube. Loin de l’image de "l’adolescent avec son chat dans sa chambre", Norman a désormais 32 ans et il est père de famille. Le "Spectacle de la maturité" c’est donc aussi "une manière de faire un petit clin d’œil aux gens pour leur dire que j’évolue", confie l’humoriste. Cette évolution a entraîné un certain bouleversement des priorités dans la vie du youtubeur. En effet, Norman confie qu’avant il était, quelque part, obnubilé par ses vidéos : "J’étais jour et nuit que là-dessus, que sur mes vidéos, et parfois je les vivais trop, quand ça se passait mal, j’étais trop stressé, et quand ça se passait bien, évidemment… et ça m’obsédait." Désormais, sa priorité c’est sa famille, et particulièrement sa fille. Norman confie avoir perdu sa mère étant très jeune, et donc pour lui, ce nouveau rôle de papa lui donne "l’impression d’avoir recrée quelque chose" qu’il avait perdu.

"Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie"

Sur scène, Norman a le sentiment d’être beaucoup plus lui-même et plus mature que dans les vidéos Youtube. L’humoriste l’explique par le fait que sur scène, il peut par exemple dire “Bon ba maintenant, une blague sur les noirs”, et le public rigolera car il saisira le second degré. Tandis que sur Youtube : “Warning, interdiction de dire ceci”. En ce moment, Norman cumule surtout plusieurs rôles. Entre celui du papa, du vidéaste sur Youtube et de l’humoriste sur scène, "c’est un peu un tunnel de travail en ce moment", raconte-t-il. Mais, il ne se plaint pas, loin de là : "je fais vraiment les plus beaux métiers du monde et le rôle de papa qui est aussi le plus beau. Donc, je me plains pas mais c'est vrai que c'est très prenant." Le "Spectacle de la maturité" est à voir à partir du 18 décembre 2019 à la Cigale à Paris, puis partout en France.