Dany Boon répond à vos questions

Quel est le vrai nom de Dany Boon ?

L’acteur répond au prénom de Daniel et au nom de famille de Hamidou. Dany n’est pas son vrai nom mais plutôt un surnom. “Quand on m'appelle Daniel, ce n’est pas bon signe. C'est quand ma mère est énervée. Sinon, on m'appelle Dan, Dany, mais Daniel, quand elle fait ‘Daniel!’, je fais ‘merde, j'ai fait une connerie’, explique l’acteur.





Né à Armentières dans les Hauts-de-France, l’acteur de 56 ans est aussi réalisateur et scénariste. Concernant ses origines et sa préférence entre la ville de Lens et Lille, il clôt le débat, avec beaucoup de difficulté : “Lensois ou Lillois, c'est choisir entre son père et sa mère, c'est super dur. Je suis plutôt Lillois, mais je suis obligé de dire Lens parce que j’y suis souvent allé. J'avais mon meilleur ami qui était de Dourges, à côté d'Hénin-Liétard, et on allait voir des matchs à Lens, mais j'adore Lille, j'adore le LOSC. Mais si je suis obligé d’en choisir un, en plus je l'ai mis dans le film, c'est Lens”, déclare l’acteur.





Comment s'appelle le dernier film de Dany Boon ?

Depuis hier, Dany Boon est à l’affiche de son tout dernier film La vie pour de vrai. Dans cette nouvelle comédie, il donne la réplique à Charlotte Gainsbourg et Kad Merad avec qui il avait déjà joué dans Supercondriaque et Bienvenue chez les Ch'tis. À nouveau réunis à l’écran, l’acteur et réalisateur incarne un employé au Club Med, qui tente de retrouver son amour d’enfance Violette. Kad Merad est alors son demi-frère, dont il ignorait l’existence jusqu’à présent.

Dans ces prochains films, l’acteur envisage potentiellement une collaboration avec plusieurs acteurs dont il apprécie le travail et la personnalité : “Pierre Niney, j'aime beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Pio Marmai, que j'ai croisé, je le trouve très marrant aussi. Cédric Klapisch, j'adore son cinéma”.

Est-ce qu’il y aura une suite à Bienvenue chez les Ch'tis ?

Si en 2008, la comédie Bienvenue chez les Ch'tis remporte un franc succès dans les salles mais aussi dans le cœur des Français, jugé comme un homme considéré dans le cinéma, l’acteur ne souhaite pas lancer de suite, malgré l'engouement du film à sa sortie et encore aujourd'hui. Il explique : “Non, je ne veux pas faire de suite à Bienvenue chez les Ch'tis. On m'a proposé de faire des suites pour des fortunes mais je trouve que c'est des très mauvaises raisons de faire des suites aux films en disant ‘ça va être un succès obligatoire’, donc je n’aime pas, je ne préfère pas”. Comme Gérard Oury, réalisateur, Dany Boon souhaite créer de nouvelles histoires à chaque fois.





Quel métier aurait-il exercé s'il n’avait pas été dans le cinéma ?

Avant de se lancer dans le cinéma, Dany Boon était dessinateur. Et s’il n’avait pas eu cette carrière, il aurait sûrement continué dans le dessin. “Je serais devenu dessinateur. J'étais story-boarder dans le dessin animé, donc j'aurais continué dans le dessin, à travailler dans le dessin animé. Mais être connu, ce n’est pas obligatoirement réussir, on peut très bien réussir dans ce métier sans l’être. On peut faire des spectacles et puis pouvoir vivre de son métier. Quand je vivais de mon métier, je n'étais pas très connu, je faisais des salles de 50 places et ça marchait, avec peu de notoriété, j'étais très heureux”, ajoute le réalisateur, producteur et acteur.





Si Dany Boon est populaire auprès des Français, son public attend un retour local. “J'ai fait des galas caritatifs dans le Nord, au Zénith, entre autres, voilà, j'aime bien monter sur scène pour la bonne cause. Après, revenir sur scène en one-man-show, je ne sais pas. J'ai envie de faire du théâtre aussi. J'adore le théâtre, j'aime bien partager la scène et jouer dans des théâtres un peu plus petits, un peu plus intimistes, être plus proche du public. J'ai envie de ça. Mais quand? Quand le cinéma me laissera tranquille, un peu plus”, souligne-il.