E-sport : avec Glutonny au tournoi Colossel

“Smash Bros., c'est un jeu de plateforme de combat. T'es sur un terrain, tu joues soit en un contre un, soit en deux contre deux ou même à quatre ou à huit, et le but, c'est d'éjecter son adversaire un certain nombre de fois. Nous, ça va être trois fois. Plus tu tapes ton adversaire, il va juste être éjecté complètement du terrain et ça lui enlève une vie”. Brut a suivi Glutonny à l’occasion de l’Ultimate Tournament du Colossel à Lyon. Les compétitions, c’est grâce à Nassim Leon, “qui est actuellement l’un des meilleurs joueurs français également”, que Glutonny les a démarré et a commencé les tournois. Il va affronter plusieurs adversaires de taille comme Maister et Bloom3Eva. Suivez le joueur français lors du tournoi. 4 clichés sur l’e-sport