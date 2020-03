Elisabeth Moss, d'un rôle à un combat féministe

D’un rôle à un combat : Elisabeth Moss

L’actrice de Mad Men, de The Handmaid’s Tale et de Top of the Lake raconte à Brut comment elle a fait rimer ses rôles à l’écran et son engagement politique.

« Je ne suis pas une politicienne. Je ne suis pas… Personne ne m’écrit de discours. Ce n’est pas ce que je fais. Mais je suis un être humain et je suis une femme, et je suis une citoyenne. Donc, je pense qu’on a tous le droit de dire ce qu’on pense et ce en quoi on croit. » Elisabeth Moss est résolument féministe. À travers ses rôles, elle a cherché à mettre en avant ses engagements. Elle est à l'affiche de The Invisible Man, en salles le 26 février.

21 mai 2015

Le dernier épisode de Mad Men est diffusé. Un plan de Peggy Olson, la secrétaire devenue cheffe de projet pub incarnée par Elisabeth Moss pendant sept saisons, devient un GIF. « C’est tellement cool ! Je ne pensais pas que cette scène allait provoquer ça. C’est un honneur. J’ai découvert ce que ça voulait dire pour moi d’être féministe dans l’espace public. Je me suis toujours considérée comme féministe parce que je suis un être humain… et une femme. Les deux vont ensemble, pour moi. Mais être dans un espace public en parler et prendre parti, c’est ça que j’ai découvert. »

Septembre 2016

Le tournage de la série The Handmaid’s Tale débute à Toronto. Elisabeth Moss incarne le rôle d’Offred, une femme réduite à l’esclavage sexuel. « Avec "The Handmaid’s Tale", je me souviens que nous avions vraiment cette sensation que c’était quelque chose dont nous devions parler. Nous devions faire savoir aux gens que nous sommes féministes, que c’est pour cela qu’on se bat et que c’est important d’en parler, parce que, apparemment, tout le monde n’est pas d’accord. »

11 novembre 2017

Des femmes vêtues du costume de servante de The Handmaid’s Tale manifestent(target=_"blank") à l’occasion de 1er anniversaire de l’élection de Donald Trump. Partout dans le monde, cet uniforme devient le symbole de la lutte pour les droits des femmes. « J’ai eu la sensation que c’était quelque chose de vraiment important, et une sorte de leçon d’humilité. Il y avait ce costume que je portais, et le fait qu’il soit utilisé pour quelque chose de beaucoup plus grand qu’une série télé, c’est vraiment très beau. »

12 juin 2019

Elisabeth Moss participe à une campagne pour Planned Parenthood, l’équivalent américain du Planning familial, qui offre aux femmes un meilleur accès à l’IVG. « Les femmes devraient avoir le droit de faire ce qu’elles veulent de leur corps. Des institutions, des endroits comme Planned Parenthood offrent tellement de soins de santé aux femmes qui ne peuvent pas se les payer, tellement de conseils, de consultations… Vous savez, les gens ne peuvent pas toujours se payer les bons médicaments, les bons examens, et Planned Parenthood est l’un des endroits où vous pouvez aller. Il n’y en a pas beaucoup. »

20 février 2020

Voilà ce qu’Elisabeth Moss garde de ces rôles devenus cultes… « Ces personnages ont toutes quelque chose que j’admire. Je pense que Peggy, c’est sa confiance en elle. June, sa foi dans l’humanité. »