“Là, on retrouve du tissu sari acheté dans un magasin indien, des saris, et on les a découpés pour faire des pourpoints ou des corsets pour les filles. J'ai aussi fait les motifs de la cape du roi”. Hélène a 22 ans. Elle rêve de devenir directrice artistique, créatrice de costumes pour l’opéra ou créatrice de vêtements de jeux vidéo. Elle réalise actuellement un stage auprès des costumiers d’une comédie musicale. Brut l’a suivie dans les coulisses. “Il faut bien apprendre la technique et le geste. Je n'ai pas forcément le geste du professionnel. J'apprends encore. J'espère que je fais bien les choses” commente la jeune femme, en réalisant un “point de chausse” ou “point de chausson”.

C’est son “tout premier stage” dans l’univers du spectacle. “En vrai, le fait d'être stagiaire, c'est surtout alléger le boulot des costumiers, des chefs d'atelier, des couturiers” explique Hélène. Ses missions sont très variées: travail de recherche d’un motif ou d’un type de tissu en particulier, pose de strass au fer, couture, etc. Jean-Daniel Vuillermoz a imaginé l’ensemble des costumes du spectacle. Son désir de travailler en tant que styliste remonte à sa petite enfance: “J'ai commencé à dessiner et je me suis rendu compte que je faisais que dessiner des vêtements. Comme je ne voulais faire que ça, je me suis rendu compte que ça tombait sous le sens que je voulais être soit styliste soit costumière.”

Sa mère lui a enseigné les “bases de la couture”, comme repriser des chaussettes. “Quand même, c’est utile” commente la jeune femme, en souriant. Ce qu’elle appréciait tout particulièrement, c’était dessiner. “La couture, ce n’est pas quelque chose qui m’avait vraiment attirée. Quand j’ai commencé à aller en études supérieures, je me suis dit: bon, si je veux être styliste ou costumière, il faut quand même que je sache coudre. C’est une question de crédibilité”. C’est comme ça que tout naturellement elle a commencé à apprendre à coudre, à choisir la matière, etc.

