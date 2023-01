Elle chante dans le métro et vit dans son van pour réaliser son rêve

“Je ne reviendrai pas tant que j’y arriverai pas”

Le rêve de Thalys, 25 ans, c'est "d'être sur la scène de Bercy, avec ses propres danseurs". Pour mettre toutes les chances de son côté, la jeune femme a quitté Nantes il y a un an. Elle a quitté ses différents emplois : garde d'enfants, ménage et service à la personne. Elle a acheté un van et est venue à Paris. "Quand je suis partie, mon père m'a dit : "Tu reviendras dans un mois." Et je reviendrai pas tant que j'y arriverai pas".

"Je chante depuis longtemps, j'ai commencé les castings à l'âge de 9 ans : Disney Channel Talents, Popstars, Nouvelle Star, Incroyable talent, plein de fois The Voice… On m'a toujours dit non. C'est frustrant parce qu'on n'a pas de retours, on sait pas comment faire. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Un jour, j'ai fait le rêve de tout plaquer et de partir en camion sur Paris pour la musique. Alors, j'ai tout fait pour que ce rêve devienne réalité" explique la chanteuse.

“Je ne lâcherai pas, ça, c’est hors de question”

Tous les jours, elle chante 4 heures dans le métro parisien. "Je suis rémunérée par ce que les gens donnent : 1 €, 50 centimes, 1 centime, 5 centimes, 2 €, même 10 €. Au début, je gagnais 10 € pour une ou deux heures. Maintenant, je tourne entre 40 et 90 € mais pour 4 heures, je chante 4 heures d'affilée sans m'arrêter".

Thalys a produit son propre album. "Je me suis entourée de compositeurs, de graphistes et d'une photographe. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Évasion, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il se passe, je suis partie avec mon camion, j'ai l'impression que tout était écrit". La jeune femme vit dans un van. "Je n'ai pas de douche donc je me débrouille toute seule dans mon camion. Et des fois, je vais à la piscine".

"Je ne me donne pas de temps. C'est que, en fait, je vais rester ici, je vais aller chanter dans le métro, je vais aller toquer aux portes des radios, des maisons de disques, je vais aller chanter dans les rues. Et puis, je vais rester dans mon camion parce que je n'ai pas les moyens de louer un appartement. Donc, c'est la seule solution, d'être dans mon camion. Mais je ne lâcherai pas, ça, c'est hors de question, je ne lâcherai pas" affirme Thalys.