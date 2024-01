Elle expose et offre ses toiles dans la rue

"On peut ne pas avoir les moyens de se procurer de l'art, c'est important pour moi que même un étudiant puisse commencer sa collection." Alors à 22 ans, Aurore Guez expose et offre ses toiles dans la rue. Une galerie à ciel ouvert pour "garder sa liberté" et rendre l'art plus accessible. On l'a rencontrée sur un bout de trottoir, au milieu de ses œuvres.