Elle ouvre une friperie éphémère à 21 ans

Hélène a 21 ans, elle est passionné par les vêtements de seconde main et pourtant elle ne trouve quasiment jamais de vêtements basiques, et simples. Du coup, elle a eu une idée : chiner pendant deux mois et ouvrir sa propre friperie éphémère. Elle raconte.