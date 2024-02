“Nous, notre premier public, c'est les filles. On s'adresse aux filles. Déjà parce que c'est le meilleur public. On va dire les termes, elles sont loyales, elles commentent, elles s'intéressent, elles nous suivent, elles achètent les bouquins quand ça sort. Pour s'adresser aux filles, ce n'est pas une question de: il faut mettre des licornes et des nœuds roses, etc. Elles aiment bien ça, mais elles aiment bien tout, en fait” explique Rutile qui ajoute : “Alors que ,souvent, les mecs, quand tu vas mettre des licornes et noeuds roses, c'est genre "pouah, dégueulasse, c'est pour les filles”. J'ai été libraire, donc je le sais aussi. Du côté des mecs, dès que c'est rose et féminin, il y a un rejet immédiat, alors que les meufs, elles s'en foutent. Le rose de la couverture de Colossale, je pense que ça peut effectivement en détourner plus d'un, alors que, s'il y a des shonens qui marchent bien partout dans le monde, que ce soit One Piece ou Naruto, c'est que la moitié du public, c'est les meufs”.

Colossale, un des webtoons français les plus populaires, qui cumule plus de 7 millions de lectures





Ensemble, elles ont créé Colossale, un des webtoons français les plus populaires, qui cumule plus de 7 millions de lectures. Aujourd'hui, ce webtoon est édité en physique par Jungle. Le quatrième tome vient de sortir, mais voici comment tout a commencé. “L'idée, c'était ma passion muscu. Du coup, ma question, c'était : "Si je fais cette héroïne qui veut à tout prix se muscler et gagner de la force, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher ?" Bah une bonne grosse famille aristo qui a des codes genrés. Là, ça crée un petit problème. En 2020, quand il y a le premier concours Webtoon France, c'est à ce moment-là que Rutile débarque et me fait : "Mais propose-le et gagne." Je fais “OK”, du coup, je gagne, et à partir de là, on est partis sur une publication de 59 épisodes” ajoute Diane Turc.

“On a vraiment vécu le rush de devoir produire un épisode toutes les semaines. On a vraiment vécu la vie de mangaka. Et ce qui était fun, c'était que, du coup, on pouvait des fois ajuster un petit peu en fonction des commentaires” explique Rutile. “Ce que nos lectrices nous disent beaucoup, c'est qu'elles se sont énormément retrouvées dans le personnage de Jade, l'héroïne, qu'elles n'avaient pas l'habitude de voir un perso qui était aussi naturel, qui était sarcastique, qui faisait des conneries” ajoute Diane Truc.





“Les maisons d'édition françaises ne veulent pas louper le coche avec le webtoon”





“Diane a parlé un peu des codes genrés de l'aristocratie. Donc il y avait déjà cette espèce de dynamique par rapport à la musculation, l'aristocratie, etc., le genre, et après, il y a vraiment ce dialogue qui s'est mis en place, pour nous, sur les classes sociales, sur le corps humain dans les classes sociales. Donc très bourdieusien, très Pinçon-Charlot, qui sont nos références, au passage. Je pense que côté coréen, il n'y a pas tant ça. Mettre en place un discours politique comme ça, pour moi, c'est extrêmement français” analyse Rutile.





“Le webtoon, c'est pas juste de la bande dessinée sur Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas des scans, c'est de la bande dessinée faite pour la lecture sur smartphone. Quand vous ouvrez votre livre, là, vous avez les deux pages. Du coup, vous pouvez avoir un méga spoil sur la page de droite. Alors qu'en webtoon, le truc se découvre littéralement, ça peut faire “Waouh!" L'édition française voit le webtoon arriver, elle est en mode "OK, on va peut-être pas faire la même connerie avec les mangas. C'est-à-dire que quand les mangas sont arrivés, on s’est dit : "Oh, les japoniaiseries ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs violents, sexuels ? C'est pour les enfants ? Mais c'est des trucs d'adultes !", etc. Il y avait un petit truc de racisme "on top of that”. Les maisons d'édition françaises ne veulent pas louper le coche avec le webtoon. C'est le nouveau format de bande dessinée, en fait, et je pense que pour le coup, ils ne veulent pas faire l'erreur et ils prennent ça très, très au sérieux” conclut Diane Truc.

