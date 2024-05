Emma Stone et Willem Dafoe, à l'affiche de "Kinds of Kindness"

"C'est tellement agréable de savoir qu'on peut s'abandonner entièrement à une personne qui guide le projet et qui en fera la meilleure version possible de lui-même…" Emma Stone et Willem Dafoe, à l'affiche de "Kinds of Kindness" de Yórgos Lánthimos présenté à #Cannes2024, racontent l'importance de la confiance entre un acteur et un réalisateur.