Alors que le Festival Lollapalooza s’est tenu du 21 ou 23 juillet 2023 à l'Hippodrome de Longchamps, CKay a amené Brut dans les coulisses de son show. Présent à Paris pour sa prestation au festival le dimanche 23 juillet, l’artiste, à l’origine des hits à succès "Love Nwantiti" et "Felony", s’est confié sur son ressenti après son passage. “J'adore le public français, et je crois que c'est réciproque. Il y a toujours une bonne vibe, je n'ai jamais vraiment eu de mauvaise expérience en France. C'est ma première fois au Lollapalooza, mais j’ai déjà joué à Paris pas mal de fois. Je suis dans la ville de l'amour, encore une fois, pour partager la musique africaine et l'amour. Cette fois, c'était vraiment dingue. L'énergie était folle. Tout le monde était fou ! Tout le monde était fou! Il y avait beaucoup de générosité dans l'air et je me suis vraiment amusé. Et je suis sûr que tout le monde s'est amusé.”, explique-t-il.

Si le concert s’est bien déroulé, il explique pourtant que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. “Avant un concert, je ressens pas mal de choses. Souvent, il se passe des trucs bizarres. Par exemple, aujourd'hui, c'était mes oreillettes que je ne retrouvais pas. On a fait le tour de Paris pour trouver des oreillettes, mais tout était fermé, alors j'ai dû faire sans. Parfois, il y a des embouteillages et on a peur d'arriver en retard pour le concert. Il se passe toujours un truc. Parfois, il y a des problèmes techniques. Parfois, je suis un peu stressé, parfois, pas tant que ça. Ça dépend de l'énergie.”

L’artiste explique vouloir toujours se donner à 100 % sur scène pour s’amuser mais surtout faire entrer le public dans son univers. Mais avec sa participation au festival, il note une différence avec ses propres concerts. “Quand c'est seulement mon concert, il n'y a que des fans de CKay. Ce n'est pas la même énergie. Ils connaissent toutes mes chansons, même les moins populaires. C’est plus intime. Mais dans le cadre d'un festival, il y a des fans de tous les artistes, pas seulement les miens. L'énergie est plus forte, il y a plus de monde, c'est plus intense. J'aime bien les deux, ce sont deux expériences différentes. Il y a toujours une bonne vibe. J'adore Paris et je crois que Paris m'adore.”

