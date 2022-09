En coulisses avec les queens de Drag Race France

“Les rassemblements de nos communautés sont souvent des réactions, des combats”

“Il y a forcément du stress, parce que 2 secondes 30 avant,, je vais me demander : pourquoi je m’inflige ça ? Mais il y a cette excitation de rencontrer le public sur scène. On n'est plus derrière l'écran, là, maintenant. Donc on se ressent, tu vois, le public et nous.” Après avoir participé à l’émission Drag Race France, elles se sont réunies pour leur première représentation. Avec ce spectacle, Raphaël Cioffi, auteur et producteur de Drag Race France , compte bien “remettre les queen dans leur environnement”, c'est-à-dire sur la scène. “Leur talent, à ces queens, ce n’est pas d’avoir fait Drag Race. Elles font Drag Race parce que ce sont de grandes artistes de scène. Donc nous, hop, on les remet là où elles vivent*." Entretien avec Paloma, gagnante du Drag Race France

"Ce qu'on pensait être une niche, ce qu'on pensait être des minorités, ne l'est pas du tout, en fait. Et je suis très heureux que nos communautés, aussi, se réunissent dans des grandes salles comme ça parce que je trouve qu'on manque de liant, comme ça, social entre nous et de grandes fêtes. C'est ce qu'on a vu pendant l'émission aussi, les gens avaient envie de se rassembler, de célébrer tout ça." Actuellement, les queens de la Drag Race sont en tournée dans toute la France pour des shows uniques.