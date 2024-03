“En janvier 2022, j'ai regardé le show pour la première fois et je me suis dit : et je me suis dit: “Je joue ce rôle un jour dans ma vie, sinon j'ai raté ma carrière."” Ryan Malcolm joue Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion qui a lieu au théâtre Mogador à Paris. Brut l’a retrouvé dans les coulisses, en plein préparatifs. Aujourd’hui, il joue dans deux shows et le premier est dans 2 heures. “À 7 ans, j'ai regardé le film High School Musical, je pense comme beaucoup trop de gens, sur Disney Channel et je suis tombé amoureux du monde, du fait qu'on peut chanter, danser et jouer la comédie en même temps. C'est ça qui m'a poussé à venir ici et de faire de cet art mon métier” explique l’acteur, chanteur et danseur.

Costumes, scènes, décors… Ryan Malcom nous emmène dans les backstage du spectacle. “Il y a des doublures qui peuvent nous sauver le show à n'importe quel moment. Généralement, ils sont deux, voire trois pour chaque rôle. On ne peut pas s'en passer, c'est vraiment super important. Au cas où je me blesse, au cas où je suis malade, on peut avoir une doublure qui jumpe à n'importe quel moment pendant le show. Je l'ai vécu et c'est vraiment ouf” explique Ryan Malcolm, qui rejoint sa loge pour commencer les préparatifs.

Après deux ans aux cours Florent, le jeune homme a passé une audition pour rejoindre la comédie musicale Le Roi Lion. Il a été retenu en tant que “doublure Simba et chanteur ensemble” : “À ce moment-là, j'avais 19 ans. J'étais tellement surpris, c'était fou. Je sautais partout. Mes amis étaient tellement fiers de moi. C'était vraiment extraordinaire. Je me rappellerai de ce jour pour toujours : le 21 mai 2022”. Il est maintenant temps de rejoindre le maquillage pour Ryan Malcolm. “Je crois que c'est ma partie préférée, le makeup”. Il se fait maquiller à côté de Zazu, Mufasa, la “petite Nala et le petit Simba”, mais aussi Timon, interprété par Romain Apelbaum. Maquillé, et costumé, l’acteur va bientôt entrer en scène deux shows consécutifs.

