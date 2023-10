En répet' avec le collectif de danse LA(HORDE)

"Pour nous c’était une évidence de vouloir parler de ces multiverses, de ces représentations des corps qui ont été construits spécialement pour certaines plateformes comme les jeux vidéos" Brut était en répétition avec LA(HORDE) et les danseurs du Ballet national de Marseille pour leur nouveau spectacle Age of Content. (LA)HORDE et le Ballet national de Marseille présentent leur nouveau spectacle Age of Content au Théâtre du Châtelet du 5 au 8 octobre à Paris et ensuite dans toute la France.