En tournage à Medellín avec Franck Gastambide

“C’est la première fois qu’il y a un film qui est tourné dans ce quartier”

"C'est mon quatrième film. C'est le plus ambitieux. C'est une vraie grosse comédie d'action avec plein de moments drôles, mais aussi plein de moments d'action que j'essaie d'être les plus crédibles possibles. Donc des moments de courses-poursuites, de cascades, d'explosions… J'essaie de faire un film que j'aurais aimé voir, moi". Pour son nouveau film Medellín, le réalisateur Franck Gastambide est parti tourner en Colombie, dans ce qui est appelé le quartier ou barrio Escobar. Le film raconte l'histoire de Pablito, un jeune Youtubeur fasciné par le narcotrafiquant, qui décide de se rendre dans le pays. Mais rien ne se déroule comme prévu…

"Ici, ils ont une grande admiration pour lui parce que c'est lui qui a fait construire ce barrio. Ce quartier est encore très imprégné par ce qu'a été Escobar et ce qu'il a laissé ici. Ils ont une fascination qui reste totalement intacte et qui n'est pas du tout le cas pour le reste du pays ! C'est la première fois qu'il y a un film qui est tourné dans ce quartier. Ici, on m'a dit qu'il y avait eu des clips mais jamais de films. Tous les gamins participent, on fait travailler tous les gens de ce barrio. Le film n'est pas du tout à la gloire d'Escobar, c'est un film qui parle justement de la manière dont parfois on peut être fasciné par "les mauvais garçons" explique le réalisateur. L'autre partie du tournage se déroulera en France. La sortie du film est prévue pour 2023 sur la plateforme Amazon Prime Video et sera diffusée dans 240 territoires en simultanée.