En tournée avec l'équipe du film "Une année difficile"

“Quand le film est fini, on ne le connaît pas. Il va nous parler grâce à ces projections”





“C’est un beau bordel !” Eric Toledano présente “Une année difficile”, qu’il a co-réalisé avec Éric Toledano, dans le cadre d’une tournée d’avant-premières. Le film raconte l’histoire de Bruno et Albert, surendettés, qui croisent le chemin de militants associatifs engagés dans l’écologie. Intéressés par la bière et les chips servis tous les soirs lors des meetings, ils rejoignent le groupe, sans plus de conviction. “C’est super de rencontrer ce public. Et il est présent, les salles sont remplies. Franchement, c’est exceptionnel” commente Jonathan Cohen, qui joue dans le film. Ce soir, l’équipe du film enchaîne quatre projections cinématographiques à Toulouse. Ils alternent entre petits cinémas de quartier, comme celui de Castemaurou, et grandes salles de projection. A Castemaurou, le réalisateur Olivier Nakache explique : “On est très content parce qu’on adore le cinéma associatif. C’est un cinéma géré par cinquante bénévoles”.

C'est quoi une bonne comédie ? par Toledano et Nakache





Pour Olivier Nakache, présenter le film au public lors de ces avant-premières est un moment qu’il ne raterait pour rien au monde : “C’est capital. En fait, très égoïstement, on a besoin de prendre ce film-là et d’aller se promener dès qu’il est fini. On ne pouvait pas attendre le 18 octobre (ndlr : la date de sortie du film au cinéma). On voulait vraiment aller à la rencontre des gens. Le film, en fait, quand il est fini, on ne le connaît pas. Et il va nous parler grâce à ces projections, les gens nous parlent. Ça nous aide à nous faire un matelas pour amortir nos névroses et nos angoisses jusqu’au 18 octobre où là, le film ne nous appartiendra plus”.

Jonathan Cohen se prête au jeu du vrai ou faux





“Les retours sont bons, mais on n’est jamais rassurés. C’est ça qui nous fait avancer”





Interrogé sur les questions liées à l’environnement, que soulèvent le film, l’acteur Pio Marmaï, qui fait partie du casting, répond : “Je pense que ça a un peu changé mon rapport à la vie, mon rapport au monde. Et encore une fois, je le précise, je ne donne de leçon à personne. Je ne serai jamais cette personne-là. Au contraire… j’essaie juste d’écouter ce qu’on me dit. Et ce qui était très agréable aussi avec les activistes avec qui on a bossé, tout le temps, tous les jours, c’est que ça se passait d’une manière assez douce, dans le dialogue, dans le débat”.

Marina Foïs et Jonathan Cohen : leur expérience de parents





Les séances de projection du jour sont terminées. “Les retours sont bons, mais on n’est jamais rassurés. On n’est jamais rassurés. Et tant mieux, d’ailleurs. Rien n’est jamais gagné. Rien n’est jamais certain. On a toujours ce doute, et tant mieux, parce qu’on peut mourir de certitude. Et nous, on garde toujours ces doutes-là. C’est ça qui nous fait avancer” confie le co-réalisateur du film, “Une année difficile”, Olivier Nakache. Demain, l’équipe rejoindra Montpellier puis après-demain Marseille pour une nouvelle série de projections en avant-première. La date de sortie du film dans les salles de cinéma en France est prévue pour le 18 octobre 2023.

Pio Marmaï se prête au jeu du vrai ou faux