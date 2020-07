Entretien avec Judd Apatow pour son film "The King of Staten Island"

Entretien avec Judd Apatow, génie de la comédie et amoureux de nos petits troubles

Dans son dernier film, « The King of Staten Island », le réalisateur et scénariste casse une nouvelle fois la frontière entre comédie et tragédie.

Dans son dernier film, The King of Staten Island, le scénariste et réalisateur de 40 ans, toujours puceau, En cloque, mode d’emploi et Funny People casse une nouvelle fois la frontière entre comédie et tragédie. Le film est basé sur la vie de l'acteur principal, Pete Davidson, qui a perdu son père, pompier, le 11 septembre 2001, et qui se bat contre des problèmes de santé mentale. Brut l’a rencontré.

« Nous avons tous nos problèmes de santé mentale »

Je pense que nous avons tous du chagrin. Nous avons tous nos problèmes de santé mentale. D'une manière étrange, c'est une histoire très universelle et racontable. C'est un film sur la perte et le deuil et sur la façon dont une famille essaie d'aller de l'avant. Je pense toujours que quiconque essaie d'aller mieux est drôle. Nous les encourageons toujours. La façon dont la vie vous bat, d'une certaine façon, a toujours beaucoup d'humour. Et on a quelqu'un comme Pete Davidson et tous ces acteurs et actrices qui comprennent de façon innée où se trouve l'humour dans ce genre de lutte et de conflit.

Il s'agit évidemment d'une question très personnelle. Pete et moi, ainsi que le coauteur Dave Sirus, avons passé des années à discuter de la manière dont nous pouvions exprimer dans une histoire la façon dont ce type de perte peut affecter quelqu'un et une famille. Je pense que Pete est devenu très nerveux à propos du tournage et de ce qu'il allait ressentir. La veille du début du tournage, il a commencé à nous envoyer, à moi et au producteur Barry Mendel, des mails avec les pages IMDB des acteurs avec lesquels il pensait que nous devrions le remplacer. Je croyais qu'il plaisantait. Mais il ne plaisantait pas.

« Je ne pense pas que la plupart des histoires puissent être définies comme un drame ou une comédie »

Je ne suis pas un cinéaste de films sombres. Je n'essaie pas de dire : « La vie est un abîme de désespoir vide et dénué de sens. La fin. » J'essaie de montrer comment les gens évoluent d'une certaine façon. J'espère donc qu'ils sont inspirants, c'est le but du genre de films que j'aime faire. Pour que vous vous sentiez moins seul, compris, en sachant que les gens luttent. Ça donne de l'espoir de voir des choses similaires, d'une certaine manière.

J'aime écrire sur le mariage et l'éducation des enfants, et sur les défis que cela représente. Je pense que dans les films et à la télévision, toutes ces lignes sont floues. Je ne pense pas que la plupart des histoires puissent être définies comme un drame ou une comédie. On espère que tout cela devienne une soupe de tout, parce que, dans la vie, même dans les pires moments, il y a des choses qui nous font rire et il y a de l'humour.

J'aime les gens qui ont une histoire. J'aime les gens intéressants, les gens qui ont du charisme, qui sont drôles, qui ont des problèmes et qui sont sensibles. Et sur qui il y a quelque chose à raconter. Et je pense que les gens qui sont attirés par la comédie et le spectacle ont tendance à avoir cela. Il y a une raison pour laquelle ils veulent s'exprimer de manière créative. Parfois, ils sont drôles, ou intelligents, névrosés ou torturés, mais ils ont quelque chose à dire qu'ils veulent partager, et une expérience.