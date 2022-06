Entretien avec Steve Aoki

“Si on est plein de gratitude, on sait qu’on fait ce qu’il faut”

C'est l'un des DJ les plus célèbres au monde… Pourtant, quand Steve Aoki a voulu se lancer dans la musique, son père Rocky était loin d'être convaincu par l'idée. "Pour lui, ça allait me détourner de ce qu'il considérait comme une façon plus stable de gagner de l'argent et d'assurer son avenir". Adolescent, il commence à jouer dans des groupes mais les premières années sont difficiles… "Je faisais des cassettes de démo que je vendais à 5 dollars et des T-shirts à 5 dollars. Quand on garde un niveau d'attente très bas, ce n'est pas pareil."

Au cours de sa carrière longue de plusieurs décennies, le DJ a mis un point d'honneur à soutenir d'autres artistes avec son label, Dim Mak Records. Il est actuellement au festival du film de Tribeca 2022. "On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour exprimer son art, sa voix, tout ce qu'on trouve en soi. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voix et mon inspiration."