Entretien entre Fabrice Luchini et Augustin Trapenard

"Je me suis prostitué en faisant des émissions de télé où on me condamnait à l'hystérie […] c'est pas la meilleure image que tu as de toi même." Longue et riche conversation entre Augustin Trapenard et Fabrice Luchini, à l'affiche de "Marcello Mio", présenté au Festival de Cannes, dans lequel il joue son propre rôle. Il nous y livre, entre autre, sa propre définition du métier d'acteur. #Cannes2024