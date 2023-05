Cannes 2023 : Éric et Ramzy avec Augustin Trapenard

Durant le Festival de Cannes 2023, le duo d’humoristes sont jurés du Tik Tok Short Film Festival. “Tous les artistes qui ont envoyé leur film, forcément, ou un autre festival, c'est une étape importante pour eux” commente Ramzy. “Ceux qui gagnent, ils viennent ici, quoi. lls sont invités ici, et par TikTok, attention” ajoute Éric. Quand il regarde un film, il explique être sensible à certains éléments en particulier : “Si ça me procure rien et que soudain, je décroche, et de l'histoire, et du jeu, pour ne voir que les figurants derrière ou un décor un peu foireux, c'est que j'ai pas été ému”. “Moi, c'est tout l'inverse. Je ne regarde que les décors, que les figurants. L'émotion, ça…” plaisante Ramzy.

En tant que jury, ils se décrivent comme “largement corruptibles”. Éric développe : “Moi, je pense que s'ils m'avaient donné vraiment de l'argent pour favoriser un film, je l'aurais pris”. De manière plus générale, ce qui les fait pleurer au cinéma ? “L’intolérance” pour Ramzy, “l’injustice” pour son acolyte. Ce qui les fait rire ? Unanimement “la bêtise”. “On a construit notre humour là-dessus. Sur le débile, quoi” affirme Éric. “C'est Mitterrand qui disait ‘Le rire est le repos de l'intelligence’" ajoute son binôme.

Le duo se connaît maintenant depuis plus de 30 ans. Leur plus beau souvenir ensemble, leur première rencontre, quand ils se sont “faire rire énormément, mais rire au point d’être allongés par terre. J’avais jamais ri comme ça de ma vie” indique Ramzy. “On rebondissait l’un sur l’autre” décrit Éric. S’ils devaient s’interviewer mutuellement, il demanderait sans hésiter à Ramzy s’il lui a manqué. “Je dirais : "Oui, ça va." Je peux pas mettre plus d'émotion dedans” répond Ramzy. Ce dernier demanderait à Éric s’il se marre autant sans lui. “Non ! C'est un rire différent. C'est un rire joyeux, toujours... C'est un rire sympa. Mais on passe dans une autre sphère avec toi” déclare Éric.

Partenaire officiel du 76e Festival de Cannes, le réseau social TikTok a, de nouveau, cette année lancé le Tiktok Short Film Festival. Il s’agit d’un concours de courts métrages, en format vertical. Les 40 vidéos les plus vues et ayant concentré le plus d’engagement en ligne sont présentées au jury de la compétition. Au total, trois prix sont remis : le prix du “Grand Gagnant”, le prix du “Meilleur script” et celui de la “Meilleure réalisation”. La première édition du TikTok Short Film Festival a été lancée en 2022 avec le hashtag #TikTokShortFilm sur le réseau social qui réunit plusieurs milliards d’utilisateurs dans le monde.