Être productrice avec Emilia Clarke

"Être une actrice et rien de plus, ça peut franchement être un peu ennuyeux…" Pour avoir son mot à dire, Emilia Clarke a décidé de rejoindre un monde dominé par les hommes, celui des producteurs. D'actrice à productrice, elle raconte l'évolution de sa carrière. 👉 Brut l'a rencontrée à l'occasion de la présentation de "The Pod Generation" au Festival du cinéma américain de Deauville.