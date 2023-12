A Marseille, Tahar Belhamidi est connu de beaucoup de monde. Coiffeur, il a reçu dans son salon Franck Ribéry, Riyad Mahrez, il coiffe régulièrement le chanteur marseillais JuL. Tout en continuant de recevoir et coiffer les clients habitués ou nouveaux. C’est dans les années 2000 que Tahar Belhamidi, lui-même fils de coiffeur, a ouvert son propre salon : “Je travaillais un peu en ville et j'ai un ami qui est venu me voir couper chez moi, en ville, il m'a dit : "J'ai un ami qui a récupéré un salon. Il cherche quelqu'un pour gérer ce salon." J'ai réfléchi, j'ai dit : pourquoi pas commencer tout seul et développer ma propre clientèle”.

La passion pour son métier, il la doit à son père : “J’ai suivi les pas de mon père. Quand je fais ce métier, quand je coupe quelqu'un, ça part... De là” explique Tahar Belhamidi, en indiquant son coeur. “J'aime trop mon métier. Mon père a ouvert son propre salon en 1961. À l'époque, c’était l'Algérie française. Le salon existe toujours, il est toujours à nous. C'est maintenant mon petit frère qui travaille dedans”. Dans son salon, la première personnalité que Tahar Belhamidi ait reçue est Franky Ribéry. “Je le remercie beaucoup parce qu'il m'a donné trop de force. C’est devenu un frère. C'est mon collègue Moussa qui me l'a amené au salon. Il travaillait à l'Olympique de Marseille. Il m'a présenté Franck, on l'a emmené ici au salon et c'est parti de là en fait”.

Il est aussi connu pour être le coiffeur attitré du chanteur JuL. “Quand un chanteur vient au studio pour faire un feat avec lui, cash il pense à moi, je n'oublierai jamais le bien qu'il m'a fait. C’est un mec très sympa, très discret et il a un coeur comme ça”. Il arrive très souvent que des clients, en particulier des parents, soient entraînés par leurs enfants dans le salon. “Ils me disent : "Ouais, le petit, il veut couper chez toi parce qu'il me rend fou à la maison, il me dit : je veux aller chez le coiffeur de Jul.” Il n'y a pas de problème, je le prends avec plaisir. Je prends soin de lui comme un grand” commente Tahar Belhamidi.

Théo Hernandez, Riyad Mahrez… Le coiffeur des stars s’est développé une notoriété aussi grâce aux réseaux sociaux. Mais il reste les pieds sur terre et fait de la passion pour son travail son leitmotiv : “Mon père m'a toujours dit : le client est roi, il faut le respecter. Le but de ce métier, c'est que le client soit satisfait, que quand il sort, il sent que tu as fait ce qu'il t'a demandé de bon cœur. Il faut toujours être à l'écoute et en faisant ce métier, il faut tout le temps apprendre, écouter les conseils des anciens. Il faut rester toujours humble”. Tous les jours, Tahar Belhamidi pense à son père : “Grâce à mon père, j'ai fondé une famille, j'ai créé ma propre entreprise. Je pense tout le temps, tout le temps, à lui”.

