“American Idiot, c'est un peu l'anti-hymne américain. On démonte le rêve américain et on met un miroir devant ce qu'il se passe dans la société. Après le 11-Septembre, George W. Bush nous a fait entrer dans une guerre pour des raisons fictives” explique Billie Joe Armstrong, chanteur et guitariste de Green Day, revenant sur l’un de leurs albums forts : American Idiot sorti en 2004. “Je pense qu'American Idiot a parlé aux gens à cause de sa dimension politique, mais aussi parce que ça faisait écho à l'environnement politique mondial” ajoute Mike Dirnt, bassiste.

Vingt ans après American Idiot, le groupe vient de sortir son quatorzième album studio intitulé Saviors. Un album qui porte une nouvelle fois un regard critique sur le rêve américain et notamment leur titre The American Dream is Killing Me sorti en octobre dernier. “Ce titre parle de la lassitude et de l'anxiété qu'on éprouve quand on est américain et qu'on vit dans la division. On vit en Californie, on voit toutes ces personnes sans domicile... Ce chaos qu’on traverse, on doit tous y faire face, mais en même temps, on est tous très divisés” commente Billie Joe Armstrong. “À mon avis, The American Dream est une idée qui est dépassée pour beaucoup de gens. Elle n'a pas le même sens selon les gens et pour beaucoup, ça ne fonctionne pas” explique Mike Dirnt.

Quand on leur demande si c’est le rôle des artistes de s’exprimer sur des sujets politiques, Billie Joe Armstrong répond : “Avec les réseaux sociaux et Twitter, beaucoup de stars pensent qu'elles peuvent écrire un petit texte rapide pour donner leur avis sur certains sujets. Elles se croient suffisamment importantes pour le faire, je trouve ça ridicule. C'est pour ça que, pour nous, écrire des chansons, c'est vraiment important. On n'écrit pas des tweets, on écrit des chansons. Ça laisse le temps de réfléchir avant de parler, d'observer avant de s'exprimer et de donner son opinion au monde. C'est mieux que de réagir instantanément, de faire "Voilà que je pense !" Et tout le monde a lu ta merde, t'es foutu…”

“Maintenant, avec ces rectangles qu'on a dans nos poches, il y a une illusion de la célébrité et les gens pensent qu'ils sont célèbres sur Internet. Mais être célèbre sur Internet, c'est comme être riche au Monopoly” affirme le batteur de Green Day, Tré Cool. “On est de la génération X, on est un peu la génération qui est passée à la trappe. Quand on regarde, il y a beaucoup de boomers au pouvoir, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, ils font littéralement des AVC à la télévision. Je pense que nous, la génération X, on est juste là pour observer et raconter. C'est tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant ! Le monde est vraiment, vraiment fou en ce moment et c'est ce que Saviors raconte” conclut Billie Joe Armstrong.

