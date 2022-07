Hugo, 16 ans, couturier autodidacte

“J’ai regardé les tutos sur YouTube, j’ai appris petit à petit”

“J’ai commencé, j’ai regardé les tutos sur YouTube, les trucs basiques. J’ai appris petit à petit. Au départ, il y avait beaucoup de fails, beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu”. Il y a 6 mois, Hugo Queval a décidé de se lancer dans la couture. Il s’est autoformé. Le jeune homme de 16 ans est au lycée général. Il crée des robes pour ses amies et répond à des commandes. “J’adore parler avec les gens, savoir ce qu’ils aiment, même les conseiller, parce que, des fois, ils demandent ce qui pourrait le mieux leur aller en fonction de leur type de peau, leurs cheveux, etc”. Issu d'un milieu populaire, il a réussi dans la mode grâce à sa mère

Depuis qu’il est enfant, Hugo dessine des robes et des vêtements pour femme. “Les gens ont toujours des inspirations, des choses qu’ils ont vues quelque part, du coup ils m’envoient des photos ou même ils me disent ce qu’ils veulent, et à partir de là, moi, je vais venir faire le croquis”. Une fois ses cours terminés, direction le garage de ses parents, qu’il a transformé en atelier de couture. “Je sais qu’il a ce projet, vraiment, de monter son truc, sa marque. Je me trompe pas, mais peut-être que vous êtes dans le sous-sol d’une future star, on ne sait jamais” commente Olga, la mère d’Hugo. Grand jour : le premier défilé de Lucenda, jeune styliste, étudiante à l’IFM