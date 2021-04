Il chante les conversations ridicules d'Internet

Les conversations ridicules d'Internet, il en fait des chansons. Et ça fait du bien.

“J'ai eu l'idée de prendre quelque chose de vraiment stupide et d'en faire une chanson.”

Cet artiste transforme les petits drames de la toile en chansons drôles. Il explique : “J'ai eu l'idée de prendre quelque chose de vraiment stupide et d'en faire une chanson.” La première chanson de Lubalin a rapidement atteint des dizaines de millions de vues. “Je l'ai montré à ma compagne, et elle a pleuré de rire. Et je me suis dit, "OK, c'est plutôt bon signe”, déclare-t-il.

“Sur TikTok, on peut vraiment exploser de nulle part.”

Aujourd’hui, Les chansons de Lubalin, inspirées de conversations ridicules mises en ligne, attirent des millions de spectateurs. Il explique : “Sur TikTok, on peut vraiment exploser de nulle part.” L'artiste canadien déniche les "mini-drames sur internet" avec sa compagne, et leur processus créatif suppose donc, beaucoup de recherche.