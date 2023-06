Ils amènent la fête sur les petites îles de Bretagne

"On n'a pas de cinéma, on n'a pas de théâtre, on n'a rien." Bréhat, Ouessant, Groix… Pendant 15 jours, ils sont passés d'île en île à bord d'une goélette pour y amener chaque soir des moments festifs et des concerts pour les habitants. Le temps d'un week-end, Brut a embarqué à bord de la Neire Maôve sur la première tournée des îles du Ponant. #BrutenBretagne 4/4