Ils parlent de leur passion pour l'animation japonaise

"La force de l'animation japonaise c'est cette capacité à aller activer les émotions chez les gens." À l'occasion de la sortie de la saison 3 de Demon Slayer, on a invité Sébastien et Alexandre, deux amoureux de l'anime, à discuter entre eux de leur passion. On a eu du mal a les arrêter.