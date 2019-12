Incruste au défilé Chanel : Marie S'Infiltre raconte

Marie S’infiltre se confie sur son infiltration au défilé Chanel

Marie s’infiltre, comédienne Française, s’est infiltrée au défilé Etam lors de la Fashion Week. Soupçonnée d’avoir truqué l’évènement, elle décide de s’infiltrer au plus prestigieux des défilés, celui de Chanel. La comédienne raconte le déroulé de son infiltration à Brut.

Marie S’infiltre a dû jouer de nombreuses cartes pour aller au bout de son objectif : incruster le défilé de la prestigieuse maison de haute-couture Chanel. “Il faut présenter sa carte d’identité, son invitation, son visa diplomatique (…) on commence à inventer moultes mythos pour pouvoir rentrer dans cet endroit… ça ne marche pas.” Par chance, elle se retrouve face à un personnel débordé. Elle en profite pour s’immiscer dans la foule et se faufiler jusque sur le podium. Marie S’infiltre a alors pu défiler au beau milieu des mannequins. Mais très vite, la top model américaine Gigi Hadid l’interrompt “avec une attitude agressive d’une Américaine enragée de 17 ans”.

Quelle issue ?

Poussée dans les escaliers par Gigi Hadid en personne, Marie S’infiltre se retrouve encerclée de mannequins, "3 meufs d’1m95, 42 kilos". La comédienne raconte avoir "hurlé comme un cochon qu’on égorge" et ainsi écarter ses adversaires, “j’ai montré qui était un peu la Française en moi.” Après une esclandre avec les agents de sécurité, la comédienne arrive finalement à quitter le Grand Palais ta tête haute. “En deux minutes, j’étais dehors à taxer une cigarette à un passant”, rit-elle.

Les raisons de son incruste ?

Selon Marie S’infiltre, le monde de la mode manque cruellement d’humour et se prend trop au sérieux, “en politique au moins on peut déconner” dit-elle, “tout le monde fait la gueule, prend cet air déprimé parce que c’est plus cool.” S’infiltrer à ce défilé a été pour la comédienne un défi personnel, celui de montrer qu’on peut rire avec tout le monde, même avec la mode.