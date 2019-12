Inès Reg, du stress aux paillettes

Des paillettes dans sa vie, c’est ce que lui a apporté sa vidéo vue plus de 2 millions de fois sur Instagram. Brut a rencontré l’humoriste Inès Reg.

Humoriste, Inès Reg évoque l’attente du succès dans sa profession, ce « gros coup de lumière ». Pour elle, c’est sa vidéo tournée avec son mari, Kevin, qui lui a permis d’acquérir une certaine notoriété. Cette apparente scène de ménage est en fait une mise en scène du couple qui travaille en partenariat.

Inès Reg a commencé l’humour il y a 5 ans, alors qu’elle était aussi animatrice en club vacances. Grâce au soutien de ses parents, elle s’est ensuite inscrite aux Cours Florent et est entrée au Jamel Comedy Club.

Trois fois par semaine, Inès Reg joue son spectacle au Théâtre République, à Paris. Grâce au succès de sa vidéo, elle se produit dans la salle de 500 places. Pour elle, les vidéos sur Instagram ne sont qu’un tremplin, c’est son spectacle qui compte le plus, parce que « c’est direct, une vanne et tu vois direct si ça prend ou pas ». Elle avoue quand même avoir peur des réseaux sociaux, des mauvais commentaires et des critiques. Parmi les personnalités qui ont liké sa vidéo, Miss Univers ou Marion Cotillard.