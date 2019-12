Ingrid Chauvin raconte son combat pour adopter un enfant

« À mon sens, il y a une injustice totale. » Depuis 4 ans, l'actrice Ingrid Chauvin cherche à adopter un enfant. Dans le documentaire "Notre combat pour adopter", elle raconte les difficultés auxquelles elle doit faire face…

« Quand je pense à cette journée que j'ai passée dans une pouponnière, autour de ces 40 enfants âgés de quelques mois à 3 ans qui sont là, sans parent. Et je n'ai eu qu'une envie, c'est de repartir avec » raconte Ingrid Chauvin. Depuis 4 ans, l'actrice Ingrid Chauvin cherche à adopter un enfant. Dans un documentaire diffusé sur TF1, elle raconte les difficultés auxquelles elle doit faire face.

En 2014, sa fille de 5 mois décède. Deux ans plus tard, elle donne naissance à un petit garçon, Tom. « Après la naissance de Tom, il a fallu qu'on révise notre projet, pour qu'il y ait une logique familiale, on se doit d'accueillir un enfant qui est plus petit que l'enfant qui se trouve déjà à la maison » explique Ingrid Chauvin.

Elle raconte le sentiment de solitude et surtout l’attente, longue et douloureuse, qui accompagne cette démarche d’adoption. « À partir du moment où on a l'agrément, on ne peut pas s'empêcher de penser à son téléphone en disant : “En fait, on peut nous appeler demain, après-demain…” » raconte Ingrid Chauvin. Après l’euphorie, lorsqu’elle obtient enfin son agrément, l’actrice Ingrid Chauvin s’est vite rendue compte que l’attente était loin d’être terminée.

Le problème, c’est que le nombre de candidatures est généralement beaucoup plus élevé que le nombre d’enfants pupilles. Seulement 10 % des couples arrivent à adopter, alors « qu'il y a énormément d'enfants délaissés dans des foyers ou dans des familles d’accueil » lance Ingrid Chauvin.

« Il n'y a pas de loi nationale concernant l'adoption. C'est-à-dire que chaque département fait comme bon lui semble » déplore l’actrice. De plus, les informations qu’elle reçoit ne sont pas toujours complètes. Elle a par exemple appris très tard que lorsqu’on possède un agrément national, on peut l'envoyer à tous les départements.

« Il y a en France, ce lien du sang, qui me semble prioritaire et qui fait que, malheureusement, il y a très, très peu d'enfants qui deviennent adoptables » déplore Ingrid Chauvin. « Certains parents, ne serait-ce qu'en donnant quelques nouvelles (…), ou une lettre, une visite même pas régulière, gardent, malgré tout, ce droit parental. Cet enfant reste en famille d'accueil ou en foyer et ne peut pas être adopté. Et là, à mon sens, il y a une injustice totale » ajoute l’actrice.

Après 4 ans de demande d'adoption, son agrément s'achève en novembre 2019. L’actrice ne sera alors plus autorisée à adopter. Ingrid Chauvin essaye de se préparer à cette idée. « Je pense surtout aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant. (…) pour eux, c'est extrêmement douloureux. Et je pense à ces enfants que j'ai rencontrés (…) qui n'ont pas de papa qui dorment dans des dortoirs et qui n'ont pas de maman… Ça fait mal, quoi ! (…) Donc j'aimerais que ça change tout simplement » conclut Ingrid Chauvin.