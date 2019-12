Interview Brut : Ana Girardot et François Civil

Brut. a rencontré François Civil et Ana Girardot à l’affiche du nouveau film de Cédric Klapisch

Matchs Tinder, la drague… Ana Girardot et François Civil, à l’affiche du prochain film de Cédric Klapisch, Deux Moi, nous donnent leur vision des rencontres à l’ère des réseaux sociaux.

Les deux acteurs sont d’accord : les applications de rencontre, ça n’est pas leur truc : « Je trouve ça beaucoup plus sexy de rencontrer un inconnu dans un bar plutôt que de choisir sur photo parmi 5, 6 autres mecs. » explique Ana Girardot. « Je trouve ça un peu triste. Le côté jugement ultra-hâtif sur l’emballage. » ajoute François Civil.

Pour François Civil, les rencontres virtuelles empêchent la magie des rencontres réelles : « Une rencontre c’est un truc beaucoup plus abstrait, mystèrieux, impalpable et beau que juste voir un million de pixels agglomérés. »

L’acteur à l’affiche du nouveau film de Cédric Klapisch, François Civil, trouve qu’une conversation sur les applications de rencontre « passé quelques mots, s’évanouit très vite. »

Quand on l’interroge sur sa technique de drague, François Civil répond qu’il est « un piètre dragueur » : « J’ai l’impression de draguer mais je ne fais rien, justement. Et j’ai l’impression d’envoyer des méga signaux alors qu’en fait, j’apprends 2 ans plus tard que la nana en fait, me kiffait aussi. »