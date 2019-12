Interview Brut : Eva Green et Claudie Haigneré

Eva Green incarne une astronaute à l’écran, Claudie Haigneré en a fait son métier. Rencontre captivante entre les deux femmes.

Dans "Proxima", Eva Green incarne une astronaute qui se prépare à partir pour sa première mission spatiale. Avant le tournage, elle a rencontré Claudie Haigneré, la première femme française à être allée dans l’espace, en 1996.

Jusqu’à présent, seulement une soixantaine de femmes ont volé dans l’espace. Claudie Haigneré en fait partie. “Le vécu, ça se partage aussi parce que, ces expériences-là, on n’est quand même que de très rares privilégiés à l’avoir vécu”, raconte l’astronaute. Pour Eva Green, les astronautes sont ses super-héros, “des êtres extrêmement passionnés, investis à 200%, qui sont très talentueux dans plein de domaines”. En admiration devant le métier de Claudie Haigneré , selon Eva Green, être astronaute ce n’est pas un métier, “c’est une vocation”. D’après Claudie Haigneré, c’est surtout une aventure extraordinaire de “se retrouver dans le vide extra-atmosphérique dans ce scaphandre qui est ce qui vous protège de ce milieu hostile, de voir la terre défiler à 28 000 km/h, à 400 km en orbite”, raconte Claudie Haigneré.

“Des moments magiques”

Claudie Haigneré raconte les souvenirs de son voyage dans l’espace. C’est le décollage qui l’a particulièrement marqué, “le seul moment où on va se voir extraire verticalement de la terre, donc vertical, donc l’extraction, la séparation de la terre, ce moment…” Par le hublot, elle se souvient apercevoir “cette petite planète bleue et blanche qui est la terre dans ce cosmos noir plutôt mystérieux". Pour Claudie Haigneré, il s’agit d’une beauté et d’une fragilité extra-ordinaires. Ressentant des sensations qui ne lui étaient pas habituelles, il est “difficile de trouver les mots”, confie l’astronaute : "L’overview effet.” La Terre, une planète qui porte la vie, “ça, c’est très fort”. Claudie Haigneré avoue être très attachée aux beautés de la Terre : “On est quand même des terriens quelque part et on est attachés à cette planète.”