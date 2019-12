Interview Brut : Jamel Debbouze, la voix de Timon dans Le Roi Lion

« Donner ta voix à un personnage Disney, c'est comme rentrer au Louvre ! » Dans "Le Roi Lion", qui sortira mercredi 17 juillet dans les salles de cinéma françaises, Jamel Debbouze interprète Timon. Son duo avec Alban Ivanov, ses conseils pour jouer un suricate… Interview Brut.

Mais comment on se met dans la peau d'un suricate ? Selon Jamel Debbouze, « c’est très simple, c'est un régime alimentaire, déjà, pour commencer, qui est constitué essentiellement d'insectes, de larves, de fourmis. Et puis en dehors du régime, il y a des exercices particuliers à faire surtout au niveau du cou ». Le célèbre humoriste explique qu’il n’a pas eu beaucoup de mal à se mettre dans la peau du suricate pour doubler "Le Roi Lion", « parce qu'on le connaît tous Timon. »

Pour poser sa voix sur un film, une bande "rythmo" fait défiler le texte au fur et à mesure des images, ce qui permet de se familiariser avec les dialogues. Dans le studio de doublage du "Roi Lion", Alban Ivanov et Jamel Debbouze ont demandé à être ensemble pour enregistrer. Jamel Debbouze a même demandé à pouvoir être sur le dos d'Alban Ivanov : « Attends.. Timon, il se fait porter par Pumbaa pendant tout le film. Fallait respecter la partition » lance Jamel Debbouze. Et selon Jamel Debbouze, la différence est notable : « Il y a un truc, je sais pas, au rythme, à l'oreille qui est différent. Il y a une énergie différente quand on est ensemble. »

« C'est incroyable de se retrouver dans un Disney » lance Jamel Debbouze. Les dessins animés Disney ont bercé son enfance : « C'est quelque chose qui nous a pratiquement éduqués, d'une certaine manière. » Du coup, pour Jamel Debbouze, « donner ta voix à un personnage Disney, c'est comme rentrer au Louvre. Tu as l'impression de rentrer dans la postérité. C'est une chance. Et c'est un kiff » déclare le célèbre humoriste.

Jamel Debbouze avoue que la première fois qu’il a vu "Le Roi Lion" au cinéma, il avait resquillé : « C'est mon copain Hassan Kébé qui a payé une entrée et on est rentrés à 10 par la sortie de secours ». « Mais c'était un film qui était tellement incroyable, c'était un tel événement qu'on pouvait pas rater ça » ajoute Jamel Debbouze.

Et Jamel Debbouze se souvient encore de la sensation que "Le Roi Lion" lui avait procuré ce jour-là : « Le film, je l'ai pris dans la tronche. Un moment unique, des images époustouflantes, une histoire shakespearienne, des dialogues, des personnages désopilants, ça veut dire très drôles. » Très marqué par "Le Roi Lion", l’humoriste et acteur ajoute : « Il y en a quelques-uns comme ça, des films qui vous restent dans la tête ».