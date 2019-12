Interview Brut : Jorja Smith

Paroles paroles paroles : Jorja Smith raconte à Brut d’où vient sa chanson « Blue Lights »

À seulement 17 ans, elle écrit la chanson « Blue Lights » pour parler de la peur ressentie par les jeunes noirs face à la police. Jorja Smith raconte à Brut l’origine de sa composition.

Jorja Smith a 17 ans lorsqu’elle écrit « Blue Lights ». Pour écrire sa dissertation sur le « Post-colonialisme dans la musique grime », elle regarde le clip de « Sirens » de Dizzee Rascal, dont les paroles disent : « Mec, j’entends les sirènes s’approcher, t’entends les sirènes s’approcher ? ». Ce sera la source d’inspiration de sa chanson « Blue Lights ». « C’était déjà dans ma tête quand j’ai commencé à écrire ma chanson » témoigne Jorja Smith.

Dans le cadre d’un cours sur les média, elle travaille sur le lien entre police et musique grime. Elle interroge des « gamins noirs » de son école, âgés d’une douzaine d’années, ce qu’ils pensent de la police. « Ils disaient “On emmerde la police, ils en ont toujours après nous”. Et je leur disais : “Mais vous avez fait quoi ?” Et ils répondaient : “On n’a rien fait, mais ils sont toujours sur notre dos” » explique Jorja Smith.

Jorja Smith s’intéresse alors au rapport entre la police et les jeunes noirs. Elle suit les informations et en parle avec son père. « À chaque fois qu’un autre noir se faisait tuer en Amérique, mon père disait : “Rien n’a changé” » raconte la chanteuse britannique.

« Les chansons peuvent signifier tellement de choses pour différentes personnes »

Pour écrire « Blue Lights », Jorja Smith s’est également inspirée de ses deux amis de Walsall. Un soir, l’un d’eux laisse son sac chez elle. « D’habitude, je ne regarde pas dans les sacs des gens, mais là, j’ai regardé dans son sac et il y avait un couteau dedans » raconte Jorja Smith. Elle se demande alors : « Merde, pourquoi il traîne avec ça ? »

En écrivant la chanson, elle imagine qu’il avait pu faire quelque chose avec ce couteau et raconte une histoire à ce sujet. Dans « Blue Lights » Jorja Smith parle aussi du fait que « ces jeunes garçons noirs, ne devraient pas se sentir coupables et craindre la police s'ils n’ont rien fait de mal. Mais c’est ce qui se passe parce que la police en a toujours après eux ». Mais pour Jorja Smith, « les chansons vivent par elles-mêmes et peuvent signifier tellement de choses pour différentes personnes ».

« Je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas » lance Jorja Smith. Aujourd’hui, elle a le sentiment de devoir s’informer plus, « et c’est ce que je fais ! » assure la chanteuse britannique. « Avant, quand j'écrivais, je n'avais pas 2,5 millions de followers (…) Je ne dirai pas que j’ai peur d’aborder certains sujets, mais au fond un peu quand même… Il y a tellement de choses sur lesquelles j’ai envie de m’exprimer » conclut Jorja Smith.